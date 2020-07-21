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سلطنة عمان تفرض الإغلاق التام بين محافظاتها بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

سلطنة عمان تفرض الإغلاق التام بين محافظاتها بسبب كورونا
اللجنة العمانية العليا المكلفة مكافحة كورونا
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قررت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، فرض حظر على الحركة بين كافة محافظاتها من 25 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الذي يتفشى في البلاد.

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وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أنه تقرر فرض حظر تجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحا خلال نفس الفترة التي تشمل عيد الأضحى وستغلق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال ساعات الحظر.

​وكشفت وزارة الصحة العمانية، اليوم، عن تسجيل 1487 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 1159 لعمانيين و328 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 69887 و337 وفاة وتماثل 46608 حالات للشفاء.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية

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