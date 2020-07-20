الأردن.. 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا و4 حالات شفاء

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 5 حالات جديدة غير محلية بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1223.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزراة الصحة، إلى أن الحالات الجديدة جاءت لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (2 من البحرين، و2 من سوريا، و1 من السعودية).

ولفت إلى تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 6066 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة 519998 فحصا.

كما أشارت وزارة الصحة إلى أن منظمة الصحة العالمية طلبت منها عدم احتساب إصابات سائقي الشاحنات غير الأردنيين الذين تم اكتشاف إصاباتهم على الحدود، وأعيدوا إلى الدول التي قدموا منها، بحيث تعتمد فقط على الإصابات التي دخلت مستشفيات المملكة، مبينة أنه سيتم تحديث إجمالي أعداد الإصابات لتعكس ذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وحذرت الوزارة من أي ممارسات تخالف إجراءات السلامة العامة والوقاية، خصوصا ما يتعلق بإقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا وذلك في ضوء تزايد عدد حالات الإصابات عالميا، وعودة تفشي الوباء في العديد من الدول، مؤكدة أن الجهات المختصة ستقوم بتكثيف جهودها واتخاذ إجراءات صارمة بحق مخالفي أوامر الدفاع.

كما أكدت ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، واتباع جميع سبل الوقاية، مع استخدام تطبيق "أمان" الذي ساهم باكتشاف العديد من الحالات، وتسهيل وصول فرق التقصي الوبائي إلى المخالطين.

المصدر: "بترا"