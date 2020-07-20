عراقيون يستقبلون الكاظمي بهتاف كانوا يرددوه لصدام حسين - فيديو

خلال زيارته إلى قضاء "الطارمية" شمالي العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، وجد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي نفسه أمام هتاف كان يردده العراقيون للرئيس الراحل صدام حسين.

وفور وصوله إلى القضاء، الذي يعتبر "ساخنا"، بسبب وجود خلايا تابعة لتنظيم "داعش" فيه، استقبل الأهالي الكاظمي بهتاف "هلا بيك هلا"، وهو ذات الهتاف الذي كان يردد لصدام حسين.

ويعود أصل هذه الكلمات إلى أغنية الفنان العراقي سعدون جابر، والتي غناها للمنتخب العراقي بداية ثمانينيات القرن الماضي.

ووفقا لتقارير صحفية عراقية غيرت كلمات هذه الأغنية وحذفت منها جملة "هلا بيك هلا وبجيتك هلا" بأمر من صدام حسين لتصبح هتافا خاصا به.

وأصدر مصطفى الكاظمي الجمعة الماضي، توجيها عاجلا للقبض على عناصر "داعش"، بعد مقتل ضابط كبير في الجيش العراقي.

المصدر: RT