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وفاة لواء مصري بعد 24 ساعة من ترقيته (صورة)

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وفاة لواء مصري بعد 24 ساعة من ترقيته (صورة)
Reuters
مصر
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة اللواء مدحت السقا، مساعد وزير الداخلية المصري للأمن العام في سيناء، أمس الأحد، إثر أزمة قلبية أثناء تأدية مهام عمله.

وفاة لواء مصري بعد 24 ساعة من ترقيته (صورة)
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اللواء مدحت السقا
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وأشارت وسائل الإعلام المصرية إلى أن اللواء المتوفي صدر بحقه قرار من وزير الداخلية بترقيته وكيلا لإدارة التحريات بالأمن العام.

وأوضحت وسائل الإعلام أن اللواء مدحت السقا خدم في جنوب سيناء سنوات طويلة كمفتش للأمن العام، ثم مديرا لمباحث جنوب سيناء، ومساعدا لوزير الداخلية للأمن العام بسيناء، ثم وكيلا لإدارة التحريات بالأمن العام، حيث كان من المقرر أن يتسلم مهام وظيفته الجديدة خلال أيام.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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