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شكري يؤكد من رام الله الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

أخبار العالم العربي

شكري يؤكد من رام الله الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
Reuters MOHAMAD TOROKMAN
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يستقبل نظيره المصري في رام الله
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، من رام الله، الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن شكري أكد خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحث أمس في اتصال هاتفي مع عباس آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وأكد السيسي خلال الاتصال "الثوابت الراسخة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك الاستمرار في التنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين بهدف بلورة رؤية استراتيجية لتحقيق السلام العادل والشامل".

من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني، عن "تقديره لجهود مصر ودورها التاريخي الثابت في دعم القضية الفلسطينية ولحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".

المصدر: RT 

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