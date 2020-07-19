صحيفة كويتية تنشر تفاصيل وفاة شاب مصري أثناء ممارسته رياضة "الباركور"

كشفت صحيفة "الرأي" الكويتية، تفاصيل جدية عن وفاة شاب مصري مقيم في الكويت (16 عاما) بعد سقوطه من الدور التاسع من أعلى أسطح إحدى البنايات، أثناء ممارسته هواية "الباركور" الخطيرة.

وأوردت صحيفة "الرأي" الكويتية تفاصيل الحادثة، حيث أفادت بأن "الشاب الذي يبلغ من العمر 16 عاما كان يلعب ما يهوى، وهي رياضة "الباركور" فوق أسطح المباني رفقة اثنين من أصدقائه".

وأضافت "أنه كان يقفز بهلوانيا من عمارة إلى أخرى ممارسا رشاقته حافة أسطح العمارات الشاهقة، إلا أن ما حدث أنهى هوايته إلى الأبد، إذ فقد حياته معها، وهوى من الطابق التاسع أرضا وسقط جثة هامدة يسبح وسط بركة من الدماء بعد أن اختل توازنه".

وقالت الصحيفة المحلية نقلا عن مصدر لم تكشف هويته، أن أصدقاء الضحية هرعوا إلى حارس البناية وأخبروه بما حصل، فسارع إلى إبلاغ عمليات وزارة الداخلية.

وأشار المصدر إلى أن دوريات الأمن وسيارات الإسعاف توجهت على الفور إلى المكان، وعند وصولهم، تبين أن الضحية فارق الحياة لحظة السقوط.

وتابع قائلا إنه تم انتداب رجال الأدلة الجنائية وإحالة الجثة إلى الطب الشرعي، وسجلت قضية قتل بالخطأ، بعد الاستماع إلى أقوال الشهود، وجار استكمال الإجراءات القانونية.

المصدر: صحيفة "الرأي" الكويتية