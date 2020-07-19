مقتل وجرح العشرات في انفجار بمدينة إعزاز السورية (صور وفيديو)

قتل وجرح عدد من الأشخاص في انفجار سيارة مفخخة في بلدة سجو في ريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر محلية في البلدة التي تتبع مدينة إعزاز أن الانفجار الذي وقع قرب دوار البلدة أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، إذ تطايرت الأشلاء في المكان.

وأضافت المصادر أن الانفجار ألحق أضرارا مادية كبيرة. بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن السيارة هي من نوع "إنتر شحن" وكانت محملة بالحطب قادمة من عفرين، إلى المنطقة التي تسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا، وقالت إن من بين المصابين أفرادا من "الجبهة الشامية" و"لواء عاصفة الشمال".

وذكر مكتب إعزاز الإعلامي أنه وثق أكثر من 100 إصابة وخمسة قتلى جراء التفجير.

وكان "المرصد السوري" ذكر اليوم أن انفجارا عنيفا هز مدينة عفرين التي تسيطر عليها أيضا تركيا والفصائل التي تدعمها، وقال إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة عسكرية تابعة لفصيل "فيلق الشام" على طريق جنديرس في مدينة عفرين. وأضاف المرصد أن الانفجار تسبب بجرح أكثر من 10 من أفراد تلك الفصائل.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT