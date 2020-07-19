 
مباشر
عاجل
مصر.. تسجيل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مقتل وجرح العشرات في انفجار بمدينة إعزاز السورية (صور وفيديو)

أخبار العالم العربي

مقتل وجرح العشرات في انفجار بمدينة إعزاز السورية (صور وفيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ocjo

قتل وجرح عدد من الأشخاص في انفجار سيارة مفخخة في بلدة سجو في ريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر محلية في البلدة التي تتبع مدينة إعزاز أن الانفجار الذي وقع قرب دوار البلدة أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، إذ تطايرت الأشلاء في المكان.

مقتل وجرح العشرات في انفجار بمدينة إعزاز السورية (صور وفيديو)

وأضافت المصادر أن الانفجار ألحق أضرارا مادية كبيرة. بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن السيارة هي من نوع "إنتر شحن" وكانت محملة بالحطب قادمة من عفرين، إلى المنطقة التي تسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا، وقالت إن من بين المصابين أفرادا من "الجبهة الشامية" و"لواء عاصفة الشمال". 

وذكر مكتب إعزاز الإعلامي أنه وثق أكثر من 100 إصابة وخمسة قتلى جراء التفجير.

وكان "المرصد السوري" ذكر اليوم أن انفجارا عنيفا هز مدينة عفرين التي تسيطر عليها أيضا تركيا والفصائل التي تدعمها، وقال إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة عسكرية تابعة لفصيل "فيلق الشام" على طريق جنديرس في مدينة عفرين. وأضاف المرصد أن الانفجار تسبب بجرح أكثر من 10 من أفراد تلك الفصائل.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT

مقتل وجرح العشرات في انفجار بمدينة إعزاز السورية (صور وفيديو)

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا