حمدوك يؤكد دعمه لمبادرة أمير "قبائل حمر" بالسودان

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، دعمه لمبادرة رئيس عموم "قبائل حمر"، الأمير عبدالقادر منعم منصور، في قيام مؤتمر قبلي يجمع زعماء جميع العشائر بالسودان.

وأشار حمدوك، خلال استقباله للأمير، إلى تطلعه لأن "تلعب الإدارة الأهلية الدور المناط بها بالمساهمة في حل المشاكل القبلية التي حدثت مؤخرا في بعض مناطق السودان".

وأشاد رئيس الوزراء، بدور القبائل الراسخ في الحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتحقيق السلم المجتمعي، مؤكدا "المضي قدما من أجل إحلال السلام بالسودان".

ويهدف المؤتمر، حسب الوثيقة، إلى "توقيع اتفاقية تجمع كل قبائل السودان حول رؤية وطنية مشتركة تمزج بين جميع العادات والتقاليد والثقافات والتراث القبلي، وصهره في بوتقة واحدة وتضمينها في القوانين والدساتير القومية عبر المجالس المختصة، من أجل الوصول إلى مشروع وطني يعبر عن كل مكونات المجتمع السوداني، ممثلا في قبائله المختلفة".

ويشدد، على "نبذ النزاعات، وتحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار المنشود".

المصدر: "سونا"