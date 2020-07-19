سوريا.. اعتقال "أمير داعشي" وعدد من خلايا التنظيم في ريف مدينة دير الزور الشرقي (فيديو)

قالت "قوات سوريا الديمقراطية"، اليوم الأحد، إنها اعتقلت "أميرا من داعش" مسؤولا عن توزيع المرتبات المالية على عناصر خلايا التنظيم والمتعاملين معه في الريف الشرقي لمدينة دير الزور.

وأضافت "قسد" أنها اعتقلت عددا من عناصر خلايا "داعش" في اليوم الثالث من المرحلة الثانية لحملة ردع الإرهاب.

وأكدت أنها تستمر بالتنسيق مع مجلس دير الزور العسكري وقوات حماية المرأة وبمشاركة قوى الأمن الداخلي بحملتها العسكرية لملاحقة فلول "تنظيم داعش"، والقضاء على خلاياه النائمة.

وبدأت "قوات سورية الديمقراطية" في الرابع من شهر يونيو المرحلة الثانية لحملة "ردع الإرهاب" والتي تستهدف المناطق والقرى الواقعة شرق نهر الفرات.

وأفادت وكالة أنباء "هاوار" بأن "قوات الكوماندوس ألقت القبض على الأمير الداعشي في بلدة الشحيل الواقعة شرقية مدينة دير الزور".

المصدر: وكالة أنباء "هاوار"