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رئيس الحكومة اليمنية يزور القاهرة.. صور

أخبار العالم العربي

رئيس الحكومة اليمنية يزور القاهرة.. صور
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره اليمن معين عبد الملك في مطار القاهرة
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استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي نظيره اليمني معين عبد الملك، اليوم الأحد، في مطار القاهرة، رفقة وفد رفيع المستوى.

وضم الوفد اليمني عددا من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة اليمنية، وتستغرق الزيارة لمصر 3 أيام.

ورحب مدبولي بعبد الملك والوفد المرافق له، مؤكدا أن "الزيارة سوف تمثل فرصة مهمة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليمن في مختلف المجالات".

رئيس الحكومة اليمنية يزور القاهرة.. صور
رئيس الحكومة اليمنية يزور القاهرة.. صور

ومن المقرر أن يترأس مدبولي وعبد الملك جلسة مباحثات موسعة بعد ظهر اليوم، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين، تتناول مختلف أوجه التعاون المشترك.

رئيس الحكومة اليمنية يزور القاهرة.. صور

المصدر: RT

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