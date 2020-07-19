الكاظمي لظريف: نسعى إلى تأكيد دورنا المتوازن في المنطقة

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إن بلاده تسعى الى تأكيد دورها المتوازن والإيجابي في صناعة السلام والتقدم في المنطقة.

ووفقا لبيان حكومي بحث الكاظمي خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات.

وأكد الكاظمي، خلال اللقاء، أهمية العلاقات الثنائية بين العراق وإيران وتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والإيراني، فضلا عن العمل المشترك من أجل دعم أمن المنطقة واستقرارها.

وأشار إلى أن "العراق يسعى الى تأكيد دوره المتوازن والإيجابي في صناعة السلام والتقدم في المنطقة، بما ينعكس إيجابا على كل شعوبها بالمزيد من الاستقرار والرفاه والتنمية المستدامة".

ونقل ظريف إلى الكاظمي، اهتمام إيران على أعلى المستويات بزيارته المرتقبة الى إيران، لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، وأكد تطلع بلاده الى مرحلة جديدة وإيجابية من العلاقات مع العراق والتوجه لتفعيل الاتفاقيات بين البلدين في مختلف القطاعات.

المصدر: RT