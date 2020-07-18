اليمن.. تجدد الاشتباكات بين القوات اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين

قال مراسل RT في اليمن اليوم السبت، إن الاشتباكات المسلحة تجددت بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي سلى بمحافظة أبين جنوب شرق البلاد، عقب تبادل للقصف المدفعي.

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في الأيام الماضية في منطقة الشيخ سالم، نتج عنه دوي انفجارات باتجاه مواقع الطرفين.

كما جدت اشتباكات محدودة في وادي سلا في بداية الأسبوع، توقفت بعد قرابة ساعتين من بدايتها.

وتشهد مناطق التماس الواقعة بين مدينة زنجبار التي تسيطر عليها المجلس الانتقالي ومدينة شقرة التي تسيطر عليها قوات الجيش اليمني، مواجهات للشهر الثالث على التوالي، بعد أن توقفت خلال الثلاثة الأسابيع الماضية، تزامنا مع وساطة سعودية وبدء مشاورات بين الطرفين برعاية سعودية في الرياض.

المصدر: RT