إضراب يوقف وصول النفط العراقي للأردن  

كشف خبير الطاقة والشؤون النفطية عامر الشوبكي، عن سبب تأخر وصول النفط العراقي للأردن، رغم تأكيد وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، على بدء وصوله.

وقال الشوبكي إن تأخر وصول النفط العراقي جاء بسبب إضراب سائقي الصهاريج العراقية عن العمل، حتى تلبية مطالبهم التي تتعلق برفع الأجور.

وأوضح الشوبكي، أن قضية أجور سائقي الصهاريج العراقية برزت بعد اتفاق الجانبين العراقي والأردني، على استئناف تصدير النفط للأردن عبر آلية "الباك تو باك" حيث يتم تفريغ الصهاريج في ساحات معبر الكرامه الطريبيل الحدودي بسبب حرص حكومتي البلدين، على تنفيذ تعليمات الوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: موقع خبرني