تونس.. تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا 4 منها محلية

أفادت وزارة الصحة التونسية اليوم الجمعة، بتسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1336 حالة مؤكدة.

وقالت الوزارة في بيان حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا المستجد في تونس، إنه بعد اجراء 971 تحليلا مخبريا، من بينها 16 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين، ثبت تسجيل 16 تحليلا إيجابيا من بينهم 9 حالات إصابة جديدة.

وأضافت أنها سجلت 4 إصابات محلية مخالطين لحالات مؤكدة تم تسجيلها سابقا، و5 حالات وافدة حاملة للفيروس، و7 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة.

ويتوزع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس، بين 1095 حالة شفاء، و50 حالة وفاة، و191 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة، وفق ما أكدته الوزارة.

وأشارت إلى أن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بها داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.

المصدر: RT