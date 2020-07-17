الجيش الوطني الليبي: تركيا تسعى للسيطرة على ليبيا وشمال إفريقيا وتحقيق أهداف قديمة

قال العميد خالد محجوب، مدير التوجيه المعنوي بـ"الجيش الوطني الليبي"، إن تركيا "استغلت ضعف الوضع الليبي للتدخل سعيا للسيطرة على ليبيا وشمال إفريقيا بدعوى تحقيق أهدافها القديمة"

وقال في حديثه مع قناة "إكسترا نيوز" المصرية، اليوم الجمعة، إنه "يرفض وصف مساعدة مصر للدولة الليبية في مواجهة الغزو التركي بالتدخل"، لافتا إلى أنه: "لا يمكن لمصر أن تهنأ دون أن تكون ليبيا هانئة".

ووصف مصر بـ "القوة الضاربة التي تستطيع مواجهتها سياسيا وعسكريا"، مؤكدا أن البلدين يربطهما مصير مشترك وعمق واحد.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT