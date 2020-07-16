السودان.. تشكيل محكمة للنظر في قضية انقلاب 89 والبشير أبرز المتهمين

أمرت رئيسة السلطة القضائية في السودان نعمات محمد عبد الله، الخميس، بتشكيل محكمة جنائية كبرى، للنظر في قضية انقلاب عام 1989.

وذكر بيان صدر عن السلطة القضائية، أن "المحكمة سيترأسها قاضي المحكمة العليا عصام الدين محمد إبراهيم، وعضوية اثنين من القضاة".

وأضاف، "ستعمل المحكمة على الاستماع للمتهمين بقضية انقلاب 1989، وأنها ستعقد أولى جلساتها يوم الثلاثاء المقبل 21 يوليو، بمباني معهد العلوم القضائية والقانونية بضاحية أركويت".

وأشار البيان إلى أن من بين المتهمين:

1- الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير. 2- نائب الرئيس السوداني سابقا علي عثمان محمد طه. 3- محافظ الخرطوم سابقا عبد الرحيم محمد حسين. 4- الأمين العام السابق للمؤتمر الشعبي السوداني علي الحاج. 5- نائب الرئيس السوداني سابقا عوض الجاز. 6- نائب الرئيس السوداني سابقا إبراهيم السنوسي.

المصدر: RT