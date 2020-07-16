الخطوط الجوية اليمنية تدشن أولى رحلاتها التجارية بعد أشهر من التوقف

دشنت الخطوط الجوية اليمنية يوم الخميس أولى رحلاتها التجارية رسميا من مطار عدن الدولي إلى مطار القاهرة، عقب توقف دام 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

ونقلت مواقع يمنية عن مدير مطار عدن عبد الرقيب العمري قوله: "إن تدشين الرحلات التجارية يأتي في إطار توجيهات الحكومة بفتح الرحلات التجارية أمام المسافرين من وإلى مطار عدن بعد توقف دام 3 أشهر نتيجة جائحة كورونا بمختلف دول العالم ".

وأكد العمري خضوع المسافرين للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المتبعة بدول العالم، وطمأن المواطنين بوجود رحلات في الأيام المقبلة.

من جهته، قال السفير اليمني في مصر، محمد مارم، إنه تمت إعادة 7700 عالق من أصل 8 آلاف عالق يمني في العاصمة المصرية القاهرة إلى أرض الوطن.

المصدر: RT + وكالات