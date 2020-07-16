استجواب حفيد مؤسس الإخوان المسلمين لـ3 ساعات متواصلة في تهمة اغتصاب

خضع حفيد مؤسس "جماعة الإخوان المسلمين" طارق رمضان، اليوم الخميس، لاستجواب من الادعاء السويسري، بتهمة اغتصاب امرأة باستعمال العنف.

واستمع مدعي عام جنيف في محكمة بباريس إلى طارق رمضان المتهم في فرنسا بـ4 جرائم اغتصاب.

واستجوب رمضان، الخاضع لرقابة قضائية تمنعه من مغادرة فرنسا، لأكثر من 3 ساعات من طرف مدعي عام جنيف بحضور قاضي تحقيق فرنسي مكلف بالتحقيقات.

وتتهم امرأة سويسرية رمضان منذ 2018 باغتصابها واحتجازها في جنيف عام 2008.

وقال باسكال غارباريني، أحد محاميي رمضان إن التحقيقات لا تزال مستمرة مع موكله، مؤكدا أن الخطوة القادمة على الأرجح مواجهة مع المدعية وذلك مع بداية السنة القضائية القادمة.

وأضاف أن "جلسة الاستماع إلى رمضان سارت على ما يرام ولا يوجد أي اتهام، ومن الواضح أن التحقيق مستمر"، مشيرا إلى أن موكله "كان دقيقا جدا وقدم إفادة مفصلة سيكون لها أثر إيجابي جدا".

كما اتهم طارق رمضان في شهر فبراير 2018 بفرنسا بـ"الاغتصاب" و"اغتصاب شخص في وضع ضعيف"، وتقول المدعيتان هندة عياري و"كريستال" إنهما حصلتا عامي 2012 في باريس و2009 في ليون، على التوالي.

واتهم رسميا في 14 فبراير الماضي، بتهمتين إضافيتين، على خلفية شبهة اغتصاب امرأتين أخريين في 2015 و2016.

المصدر: وكالات