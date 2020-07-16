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ممثل "سوريا الديمقراطية" يدخل مقر الجامعة العربية

أخبار العالم العربي

ممثل
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التقى الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي صباح اليوم في مقر الجامعة ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في مصر سيهانوك ديبو.

وشارك ديبو الأمين العام المساعد رؤية مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" للحل السوري ومشروع الإدارة الذاتية ودور قوات سوريا الديمقراطية في التصدي للإرهاب وتعزيز السلم الأهلي.

كما تحدث ديبو عن ضرورة دور الجامعة العربية في ظل المخاطر المحدقة بالمنطقة وبالبلدان العربية وخصوصا التهديدات التركية واحتلالها لمناطق في شمال سوريا.

ممثل
RT

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد على ضرورة التواصل وإظهار حقيقة رؤية مجلس سوريا الديمقراطية وتفنيد المزاعم والمواقف المثارة حيال دوره، وكذلك بالنسبة للمطالب الكردية ومنع تشكل ثغرة في ذلك.

كما أكد السفير زكي دعم الجامعة العربية للمعارضة الوطنية السورية المؤمنة بحل الأزمة السورية وفق مساره السياسي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة.

وهذا أول لقاء من نوعه بين ممثل "مسد" وممثلي الجامعة العربية في مقرها بالقاهرة.

المصدر:RT

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