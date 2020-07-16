السيسي يلتقي وفد مشايخ وأعيان القبائل الليبية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، اليوم الخميس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى صباح اليوم وفد مشايخ وأعيان القبائل الليبية، لبحث تطورات الأزمة هناك.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر إن السيسي أكد خلال اللقاء أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وقال السفير بسام راضي إن اللقاء يعقد تحت شعار "مصر وليبيا .. شعب واحد ومصير واحد".

وكان الوفد الليبي المكون من كبار مشايخ وأعيان ليبيا قد وصل مصر، أمس الأربعاء، بعد مغادرتهم اليوم مطار بنينا في بنغازي، لبحث الأزمة مع الرئيس المصري، خاصة بعد إعلانه أنه على استعداد لتدريب وتسليح أبناء القبائل الليبية للدفاع عن أرضهم.

وكانت مدن عدة في شرق ليبيا قد شهدت، على مدى الأسابيع الماضية، تظاهرات مؤيدة لـ "الجيش الوطني الليبي" (بقيادة المشير خليفة حفتر)، وداعمة للخطوات التي أعلن عنها السيسي بأن مصر سوف تتدخل عسكريا لدعم ليبيا فى حال تجاوز تركيا أو القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس لمحور "سرت - الجفرة".

المصدر: RT