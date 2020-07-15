مصادر: وفد من مشايخ وأعيان ليبيا سيلتقي الرئيس المصري الخميس (صور)
RT
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قالت مصادر ليبية أن وفدا رفيع المستوى عن المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا سيلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس بالقاهرة، بعد مغادرتهم اليوم مطار بنينا في بنغازي.
وكانت مدن عدة في شرق ليبيا قد شهدت، على مدى الأسابيع الماضية، تظاهرات مؤيدة لـ "الجيش الوطني الليبي" (بقيادة المشير خليفة حفتر)، وداعمة للخطوات التي أعلن عنها السيسي بأن مصر سوف تتدخل عسكريا لدعم ليبيا فى حال تجاوز تركيا أو القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس لمحور "سرت - الجفرة".
RT
RT
RT
ناصر حاتم
المصدر: RT