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مصادر: وفد من مشايخ وأعيان ليبيا سيلتقي الرئيس المصري الخميس (صور)

أخبار العالم العربي

مصادر: وفد من مشايخ وأعيان ليبيا سيلتقي الرئيس المصري الخميس (صور)
RT
أعضاء الوفد الليبي
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قالت مصادر ليبية أن وفدا رفيع المستوى عن المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا سيلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس بالقاهرة، بعد مغادرتهم اليوم مطار بنينا في بنغازي.

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وكانت مدن عدة في شرق ليبيا قد شهدت، على مدى الأسابيع الماضية، تظاهرات مؤيدة لـ "الجيش الوطني الليبي" (بقيادة المشير خليفة حفتر)، وداعمة للخطوات التي أعلن عنها السيسي بأن مصر سوف تتدخل عسكريا لدعم ليبيا فى حال تجاوز تركيا أو القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس لمحور "سرت - الجفرة".

مصادر: وفد من مشايخ وأعيان ليبيا سيلتقي الرئيس المصري الخميس (صور)
RT
أعضاء الوفد الليبي
مصادر: وفد من مشايخ وأعيان ليبيا سيلتقي الرئيس المصري الخميس (صور)
RT
أعضاء الوفد الليبي
مصادر: وفد من مشايخ وأعيان ليبيا سيلتقي الرئيس المصري الخميس (صور)
RT
أعضاء الوفد الليبي

ناصر حاتم

المصدر: RT

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