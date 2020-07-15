وزير الري الإثيوبي يؤكد صحة الصور المنتشرة حول ملء "سد النهضة"

أكد وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي أن بلاده بدأت في ملء خزان "سد النهضة" على النيل الأزرق، وذلك بعد يوم واحد من نشر صور للسد تؤكد انطلاق العملية.

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ورغم نفي وزير الخارجية الإثيوبي غدو أندرجاتشاو يوم الاثنين، صحة الصور التي نشرتها وكالة "رويترز"، والأنباء التي تم تداولها حول بدء ملء السد منذ يوم 8 يوليو الجاري، إلا أن تصريحات وزير الري الإثيوبي جاءت لتؤكد صحتها.

وقد يتسبب تصريح وزير الري الإثيوبي في أزمة كبيرة بين مصر وإثيوبيا، في الوقت الذي فشلت فيه مفاوضات "سد النهضة" بين مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل لاتفاق، وتزامنا مع الصور التي التقطها القمر الصناعي "سينتينل -1" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في 9 يوليو الجاري، والتي تكشف بوضوح عملية ملء خزان السد.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد بأن الخط الأحمر فيما يخص ملف "سد النهضة" الإثيوبي، يتمثل في رؤية الدولة وقوع أي ضرر جسيم جراء "سد النهضة" على الأمن المائي لمصر والمصريين.

وشهدت السنوات الماضية جولات كثيرة من المفاوضات بين الدول الثلاثة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ على حقوق مصر والسودان فى نهر النيل، ولكن أغلب المفاوضات كان يغلب عليها التعنت الإثيوبي، وعدم الرغبة فى التوقيع على اتفاق.

المصدر: RT