العراق.. الكاظمي يعقد جلسة مجلس الوزراء في البصرة

وصل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، لعقد جلسة مجلس الوزراء هناك.

وقال الكاظمي خلال الجلسة: "بدأنا بعقد الجلسات في المحافظات من البصرة العزيزة على قلوبنا لتنفيذ متطلبات اهلنا فيها وتقديم الخدمات لهم".

وأضاف، أن "العمل بروح الفريق الواحد والمتكامل سيساعدنا لمواجهة التحديات العديدة التي يمر بها البلد".

يذكر أن محافظة البصرة، وهي أغنى محافظة عراقية بالنفط، حيث تغذي موازنة الدولة العراقية بأكثر من 85%، تُعاني من نقص كبير في الخدمات، كما تُعاني بعض مناطقها من غياب المياه الحلوة، مما جعلها منطقة احتجاج شعبي مستمرة منذ عام 2015.

المصدر: RT