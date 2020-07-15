بركان الغضب: قوات حفتر تحصل على إمدادات عسكرية (صورة)

رصد الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، فجر اليوم الأربعاء، وصول إمدادات عسكرية قادمة من مصر، إلى مدينة طبرق بشمال شرقي ليبيا.

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ونشر المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لسيارات نقل مخصصة لحمل الأسلحة والعتاد الحربي، يقف بمحاذاتها أشخاص يرتدون زيا عسكريا، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وفي 8 أبريل الماضي، نشر المركز الإعلامي صورا تُظهر وصول سفينة من مصر إلى ميناء طبرق، على متنها 40 حاوية تحمل إمدادات عسكرية وذخائر لدعم قوات حفتر.

كما نشر أيضا في 6 يوليو 2019، صورا تُظهر وصول إمدادات عسكرية وذخائر برا من مصر إلى حفتر، بحسب المصدر ذاته.

المصدر: "عملية بركان الغضب"