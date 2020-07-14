أبو الغيط يدين إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على السعودية

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن إدانته إطلاق جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باتجاه السعودية.

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وبحسب مصدر في الأمانة العامة للجامعة، أكد أبو الغيط ثقته في قدرات قوات التحالف العربي التي نجحت في اعتراض هذه الهجمات.

ونقل المصدر عن الأمين العام للجامعة العربية قوله إن "الضحية الأولى للممارسات الحوثية هي الشعب اليمني الذي تسعى الغالبية من أبنائه للسلام وإنهاء الحرب، بينما تُصر فئة قليلة على تحقيق مصالحها وتلبية مطالب داعميها الإقليميين على حساب الأكثرية من أبناء الشعب".

ناصر حاتم

المصدر: RT