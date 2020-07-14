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مصر.. إصابة مسؤول سابق بارز بجلطة في المخ ونقله إلى المستشفى

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مصر.. إصابة مسؤول سابق بارز بجلطة في المخ ونقله إلى المستشفى
Reuters
مصر
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية أن رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق في مصر الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد أصيب بجلطة في المخ وتم نقله إلى مستشفى العلمين.

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وقالت مصادر في عائلة المسؤول البارز، إنه أصيب بالجلطة وتم نقله على الفور إلى المستشفى ويتم متابعة حالته أول بأول.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام، حيث تم استبدال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، برئيس الهيئة الوطنية للصحافة السابق، كرم جبر الذي شغل منصبه السابق عبد الصادق الشوربجي.

وتضمنت قرارات الرئيسي دخول الإعلامي نشأت الديهي إلى تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما دخلت الإعلامية ريهام السهلي إلى تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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