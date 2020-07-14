 
مباشر

سلطنة عمان تبدأ في السماح للمواطنين بالسفر للخارج

أخبار العالم العربي

سلطنة عمان تبدأ في السماح للمواطنين بالسفر للخارج
Reuters CP/AS/OLA
مدينة مسقط بسلطنة عمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ob7l

قال التلفزيون العماني، اليوم الثلاثاء، إن السلطنة ستبدأ في السماح للمواطنين بالسفر للخارج عبر المنافذ الجوية، لكن يتعين عليهم تقديم طلب للسلطات بذلك والخضوع للحجر الصحي لدى عودتهم.

وأفاد التلفزيون في تغريدة على "تويتر" بأن السلطنة قررت الإبقاء على إجراءات العزل العام في محافظتي ظفار ومصيرة، دون أن تحدد موعدا لرفعها.

وتخفف السلطنة تدريجيا إجراءات العزل العام التي فرضتها منذ مارس بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا