سلطنة عمان تبدأ في السماح للمواطنين بالسفر للخارج

قال التلفزيون العماني، اليوم الثلاثاء، إن السلطنة ستبدأ في السماح للمواطنين بالسفر للخارج عبر المنافذ الجوية، لكن يتعين عليهم تقديم طلب للسلطات بذلك والخضوع للحجر الصحي لدى عودتهم.

وأفاد التلفزيون في تغريدة على "تويتر" بأن السلطنة قررت الإبقاء على إجراءات العزل العام في محافظتي ظفار ومصيرة، دون أن تحدد موعدا لرفعها.

وتخفف السلطنة تدريجيا إجراءات العزل العام التي فرضتها منذ مارس بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

🔴 عاجل | اللجنة العليا للتعامل مع #كوفيد19 تقرر استمرار إغلاق محافظة #ظفار وولاية #مصيرة، والموافقة على طلبات المواطنين للسفر للخارج عبر المنافذ الجوية، وتسهيل ذلك بشرط التزامهم عند العودة بالضوابط الاحترازية. — OmanTV القناة العامة (@OmanTVGeneral) July 14, 2020

المصدر: وكالات