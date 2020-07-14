الأمم المتحدة تؤكد موافقة الحوثيين على تقييم فريق أممي لوضع ناقلة "صافر"

أكدت الأمم المتحدة موافقة جماعة "أنصار الله" الحوثية على تقييم وإصلاح الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" الراسية منذ نحو 5 أعوام قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة اليمنية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم الاثنين: "أؤكد أن سلطات الأمر الواقع المحلية في اليمن قد أبلغت الأمم المتحدة رسميا بموافقتها على مهمة تقييم وإصلاح فنية بقيادة الأمم المتحدة على متن ناقلة النفط "صافر" قبالة ساحل رأس عيسى".

وأضاف: "نعمل على ضمان نشر الفريق الفني في أقرب وقت ممكن لتقييم حالة الناقلة وإجراء إصلاحات أولية"، مشيرا إلى أن الخبراء سيقدمون المشورة بشأن "أي إجراءات متبقية ستكون ضرورية لتجنب التسرب النفطي".

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وحذر المتحدث الأممي من أن أي تسرب من الناقلة "سيكون كارثيا للمجتمعات اليمنية، وبيئة البحر الأحمر، والدول المجاورة ومجتمعاتها، وكذلك حركة النقل البحري الدولية".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي من المقرر أن يعقد يوم الأربعاء، جلسة بطلب من الحكومة اليمنية، لمناقشة أزمة الناقلة "صافر" التي يخزن فيها 1.14 مليون برميل من النفط، وسط مخاوف من حدوث تسرب محتمل منها، خاصة في ظل تآكل بدنها وتسرب المياه إلى غرفة المحركات، الشهر الماضي.

المصدر: سبوتنيك