تونس.. تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة يوم الاثنين، عن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها إصابات غير محلية، ليرتفع العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس بتونس الى 1302 حالة مؤكدة.

وأضافت الوزارة في بيان حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا بتونس، أنه تم إجراء 577 تحليلا مخبريا يوم 12 يوليو، من بينها 13 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين.

وأفادت بأن النتائج أفضت إلى تسجيل 40 تحليلا إيجابيا منها 39 إصابة جديدة وتحليل إيجابي لحالة إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

ويتوزع العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس إلى 1082 حالة شفاء و50 حالة وفاة و170 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

وأشار البيان إلى أن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بها داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.

هذا، وقالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، إن تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات الوافدة بفيروس كورونا يدل على أن خطر هذه الآفة مازال قائما ولا بد من مواصلة التزام الحذر.

وأفادت بن علية بأن الـ39 حالة إصابة التي تم الكشف عنها وقادمة من دول مصنفة بالمناطق الحمراء، استظهرت بتحاليل مخبرية تؤكد سلامتهم من الفيروس لدى وصولهم بتونس، مشيرة إلى أن نتائج التحاليل أثبتت إصابتهم بـ"كوفيد 19" بعد خضوعهم لفترة الحجر الصحي الإجباري الممتدة على 7 أيام.

ودعت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة جميع التونسيين إلى توخي الحذر وعدم التراخي في تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية لمجابهة العدوى بفيروس كورونا.

المصدر: RT + وكالة الأنباء التونسية