لبنان.. تشكيل تحالف للدفاع عن حرية التعبير

أعلنت 14 منظمة لبنانية ودولية اليوم الاثنين، تشكيل "التحالف للدفاع عن حرية التعبير" في لبنان لمواجهة ما تقول إنه محاولات السلطات اللبنانية "لخنق حرية التعبير والرأي" في البلاد.

وقال أعضاء التحالف في بيان صدر في مؤتمر صحفي إنهم وثقوا "زيادة كبيرة في مهاجمة الحديث السلمي والتعبير عن الرأي" منذ فجرت أزمة القمامة حركة احتجاجية في لبنان عام 2015. وذكر البيان أن السلطات اللبنانية حققت مع آلاف الأشخاص منذ ذلك الحين.

وأضاف التحالف أنه تم القبض على ما يزيد على 60 شخصا أو تم استدعاؤهم بخصوص آراء نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 17 أكتوبر 2017، عندما بدأت احتجاجات عامة في البلاد.

وقال الصحفي اللبناني آدم شمس الدين: "كل ما أزعجت هذه السلطة كل ما تعرضت للملاحقة. بالنسبة لي منذ بدأت بالعمل تحديدا بالصحافة الاستقصائية تعرضت لعدد كبير من الملاحقات القضائية سواء أمام القضاء العدلي أو أمام المحكمة العسكرية".

ومن بين أعضاء التحالف كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" وجمعية المفكرة القانونية والمركز اللبناني لحقوق الإنسان ونقابة الصحافة البديلة وغيرها.

المصدر: وكالات