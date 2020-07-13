أعلى محكمة في البحرين تؤيد حكم الإعدام ضد شخصين متهمين بقتل ضابط شرطة

صادقت محكمة التمييز البحرينية، وهي أعلى محطة قضائية في البحرين، على حكم الإعدام ضد ناشطين اثنين، متهمين بقتل رجل شرطة.

ومثلت محكمة التمييز، أعلى محكمة في البحرين، آخر فرصة لمحمد رمضان، وحسين موسى، للطعن على الحكم.

وقد انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في وقت سابق، قرار القضاء البحريني، في قضية محمد رمضان وحسين موسى، حيث أصدرت محكمة جزائية حكما على الرجلين بالإعدام في 2014 بتهمة قتل شرطي واتهامات أخرى بالإرهاب.

وأشارت المنظمة إلى أن الرجلين قالا إن الاعترافات انتزعت منهما تحت التعذيب.

المصدر: وكالات