ارتفاع عدد الأطباء المتوفين في مصر بسبب كورونا إلى 105

نعت نقابة الأطباء في مصر الدكتور عرفة رجب عمر نحلة مدير مستشفى التكامل (سابقا) بشوني بالغربية الذي توفي بمستشفى العزل بكفر الزيات بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت نقابة الأطباء إلى أنه الطبيب رقم 105 الذي يتوفاه الأجل بـ"كوفيد 19".

وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتي تمكنت النقابة من رصدها تعدت 3 آلاف إصابة، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

وأوضح الزيات أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والوفيات بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسرهم حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم الأحد، تسجيل 912 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد و89 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن 543 متعافيا من فيروس كورونا غادروا المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأفادت بأن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد، هو 82070 حالة، من ضمنهم 24419 حالة شفاء، و3858 حالة وفاة.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية