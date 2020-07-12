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استمرار تفشي كورونا في إدلب وأنباء عن هروب مصابين من مستشفى

أخبار العالم العربي

استمرار تفشي كورونا في إدلب وأنباء عن هروب مصابين من مستشفى
Reuters Khalil Ashawi
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أعلنت الفصائل المسيطرة على منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب يشمال غربي سوريا عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد هناك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت "الحكومة السورية المؤقتة" التي تتولى إدارة آخر معقل للفصائل الإسلامية المسلحة في سوريا، في تقرير وبائي يومي نشرته في ساعات متأخرة من أمس السبت، أن حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في إدلب بلغت أربع حالات.

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وذكرت "الحكومة المؤقتة" أن 2411 شخصا في المنطقة خضعوا حتى الآن لفحص كورونا.

من جانبها، كشفت "وحدة تنسيق الدعم في إدلب" غير الحكومية أن الإصابة الجديدة سجلت في مستشفى بلدة باب الهوى الواقعة في ريف إدلب الشمالي، عند الحدود مع تركيا، وسط أنباء مفادها أن المريض الجديد ممرض من كوادر المستشفى.

من جانبها، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصادر محلية في إدلب عن تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا في باب الهوى، قائلة إن معظم الإصابات ناجم عن مخالطة طبيب مريض بالوباء، وقدر عدد مخالطيه بنحو 80 شخصا حتى الآن.

ونقلت مصادر "سبوتنيك" عن طبيب في مشفى باب الهوى أن هنالك 3 محجورين مخالطين لإصابات مؤكدة، ويعتقد أنهم مصابون، هربوا من المشفى باتجاه مدينة إدلب أو ريفها الجنوبي، ولم يتم العثور عليهم حتى الآن.

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع المخاوف الدولية بشأن خطر انتشار "كوفيد-19" في المنطقة الواقعة خارج سيطرة الحكومة السورية، التي يقيم فيها حاليا نحو ثلاثة ملايين شخص.

المصدر: RT + وكالات

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