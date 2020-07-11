مجلس الأمن الدولي يوافق على قرار بإرسال مساعدات إلى سوريا عبر تركيا

وافق مجلس الأمن الدولي مساء يوم السبت، على قرار بإرسال مساعدات إلى سوريا عبرعبر معبر تركي واحد.

وصوت 12 عضوا مع القرار فيما امتنع 3 أعضاء بمجلس الأمن عن التصويت.

وصوت مجلس الأمن الدولي مرة أخرى السبت على تمديد المساعدة للسوريين عبر الحدود، على الرغم من انتهاء مفعول هذه الآلية الحيوية.

وطرحت ألمانيا وبلجيكا، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن والمكلفان بالشق الإنساني في الملف السوري بالأمم المتحدة، مشروع القرار الجديد من شأنه إبقاء معبر واحد بدل المعبرين الذين تم استخدامهما حتى الجمعة.

ونص التصويت على إبقاء "معبر باب الهوى" على الحدود التركية في شمال غرب سوريا مفتوحا "لمدة 12 شهرا حتى 10 يوليو 2021".

وسيطلب المجلس أيضا من الأمين العام للمنظمة تقديم تقرير كل 60 يوما على الأقل.

جدير بالذكر أن مشروع القرار الألماني البلجيكي لم يشر إلى أحكام حول عقوبات أحادية الجانب ضد سوريا.

المصدر: وكالات