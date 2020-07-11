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مصر.. إنصاف مُدرسة تحرش بها 50 طالبا بعد منعها لهم من الغش

مجتمع

مصر.. إنصاف مُدرسة تحرش بها 50 طالبا بعد منعها لهم من الغش
صورة أرشيفية
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أنصفت المحكمة الإدارية في مصر مُدرِسة كانت ضحية تحرش من قبل 50 طالب إعدادية، بعد أن منعتهم من الغش.

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وقضت المحكمة بمعاقبة مدير عام إدارة العمرانية سابقا، المعلم بمدرسة السعيدية الثانوية حاليا، بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، مع صرف نصف الأجر، لأنه خالف مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية لكونه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحرش تلاميذ الإعدادي بالمعلمة أثناء لجنة امتحانات مدرسة طلعت حرب الإعدادية.

وأغفل ذكر الواقعة بتقرير سير الامتحانات، رغم إخطاره بالواقعة من قبل المعلمة، كما وضع توقيع وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة على الصورة الضوئية من الإفادة المقدمة منه للنيابة بنفى واقعة التحرش بالمعلمة بالمخالفة للحقيقة ورغم عدم اخطار المديرية بالواقعة.

وأكدت المحكمة أن المعلمة لم تجد الدعم الكافي من رؤسائها بوزارة التعليم، وتخلى عنها مدير الإدارة التعليمية، رغم تحرش الطلاب بها وملامسة أجزاء من جسدها بشكل عنيف.

المصدر: اليوم السابع

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