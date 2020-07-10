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الكويت تنصح بعدم السفر إلى الخارج بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

الكويت تنصح بعدم السفر إلى الخارج بسبب كورونا
Reuters
تدابير احترازية ضد كورونا في الكويت
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قالت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة إنها تنصح مواطنيها والمقيمين لديها بعدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي لمرض "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة في بيان على "تويتر" بأن هذه الإرشادات جاءت في ظل استمرار انتشار العدوى رغم التدابير والتعليمات الوقائية الصارمة المتبعة في مختلف دول العالم.

وكان المكتب الإعلامي للحكومة قد قال الشهر الماضي إنه سيتم استئناف الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي ابتداء من الأول من أغسطس بعد تعليقها في مارس بسبب الجائحة.

وأعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 740 حالة إصابة بكورونا منذ الأمس، إضافة إلى حالة وفاة واحدة، و528 حالة شفاء.

المصدر: وكالات

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