أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، اليوم الخميس، عن مقتل شاب أردني في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الفايز يوم الخميس، إن "سفارتنا في واشنطن أعلمتنا بمقتل مواطن أردني مساء الجمعة الماضية، في مدينة سانت لويس، إثر إطلاق النار عليه خارج المحل التجاري، الذي يعمل به، ولم تتمكن الشرطة من إلقاء القبض على الجاني بعد".

وأضاف: "تتابع السفارة مجريات التحقيق مع السلطات المعنية".

وأشار إلى أن الضحية يحمل الجنسية الأمريكية ويقيم أقاربه من الدرجة الأولى في الولايات المتحدة، لكنهم لم يقرروا بعد حول مكان دفن الجثمان في الولايات المتحدة أو في الأردن.

وبحسب مصادر إعلامية أردنية، فإن "مسنة دخلت إلى محل عبد العال وطلبت سكاكر مجانية، لكنه رفض ذلك، فقامت غاضبة بتكسير المحل وغادرت".

وأضافت المصادر، بأن "السيدة عادت في وقت لاحق برفقة زوجها، الذي أنتظر لحظة خروج عبد العال من المحل، ليطلق عليه عدة رصاصات أصابته في ظهره ورأسه، وأدت لوفاته، قبل أن يلوذ المتهم بالفرار".

المصدر: "وكالات أردنية"