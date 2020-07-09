الكويت.. ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى نحو 53 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و3 حالات وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم الخميس: "تم تسجيل 833 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 52840 حالة، فيما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 382 حالة".

كما لفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 578 حالة تعافي، وليصبح إجمالي عدد حالات التعافي 42686.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها تضمنت 536 حالة لمواطنين كويتيين و297 حالة لغير الكويتيين.

وبين السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5011 مسحة، مشيرا إلى أن المجموع العام للفحوصات في البلاد بلغ 422885 فحصا.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 833 حالة جديدة، وتسجيل 578 حالة شفاء، و 3 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 52,840 حالة pic.twitter.com/WdUaL8taPt — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) July 9, 2020

وتظهر مؤشرات اليوم ارتفاعا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا عند 833 إصابة مقارنة مع 762 إصابة سجلتها الكويت امس الأربعاء.

المصدر: وكالات