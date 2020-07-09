الأمم المتحدة تحذر من مجاعة جديدة في اليمن

أعلنت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي الأربعاء، أن اليمن يقف من جديد على حافة المجاعة بسبب نقص التمويل.

وقالت غراندي، إن "برامج المساعدات التي تشمل الرعاية الصحية والغذاء تغلق بالفعل بسبب نقص الأموال والوضع الاقتصادي يتدهور بشكل مخيف".

واضافت: "برنامج الغذاء العالمي كان يقدم مساعداته لـ13 مليون يمني والآن قلص مساعداته لتشمل 8.7 مليون شخص بعضهم بنصف حصة غذائية".

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نهاية يونيو الماضي، أن أكثر من عشرين مليون يمني يعانون من الجوع المزمن وأنهم معرضون للإصابة بفيروس كورونا.

المصدر: RT