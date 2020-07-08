إشراق السباعي: كورونا لم ينته من اليمن والمحاجر الصحية ما زالت تقوم بمهامها

قالت إشراق السباعي المتحدثة باسم اللجنة العليا اليمنية لمواجهة كوفيد-19 إن الفيروس لا يزال موجودا في البلاد، وعدد المصابين يزداد في بعض المحافظات.

وقالت السباعي إن المحاجر الصحية ما زالت تعمل وتؤدي مهامها على أكمل وجه.

ونوهت بأن محجر الأمل الكميتي هول، ما زال مفتوحا ولم يغلق أبوابه حتى اللحظة بالإضافة إلى محجر مستشفى الجمهورية بالعاصمة المؤقته عدن، كما أن بقية المحاجر في المحافظات المحررة ما زالت تؤدي دورها الإيجابي بدعم من وزارة الصحة والسكان، والمنظمات الدولية.

وأشارت إلى أن، أطباء "بلا حدود" الفرنسية، القائمين على ادارة محجر الامل، سيستمرون في عملهم بإدارة المشروع ولكن سيتغير نشاطهم من العلاج المباشر الى مركز فرز مؤقتا.

ولفتت إلى أن، الأرقام بدأت في التناقص خلال الفترة الماضية وذلك لعدم توفر المسحات التي يتم من خلالها عمل فحوصات PCR للمشتبه بإصابتهم.

المصدر: RT