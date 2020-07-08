الكويت.. الاستئناف تؤيد حبس النائب السابق ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم حكما بسجن البرلماني السابق ناصر الدويلة لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، في قضية الإساءة إلى السعودية، لكنه أعلن أن عقوبة السجن أنزلت به لتهمة أخرى.

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وكتب الدويلة، عبر حسابه في "تويتر"، أن الحكم لم يأت بسبب إدانته بالإساءة إلى المملكة السعودية، لكنه جاء عن جنحة تورطه في حملات إعلامية وإساءة استعمال الهاتف، مشددا على أنه تمت تبرئته من تهمة الإساءة إلى المملكة.

وأكد الدويلة أنه سيطعن بالحكم الصادر بحبسه في تلك الجنحة أمام محكمة التمييز.

ايدت محكمة الاستئناف حكم اول درجه ضدي والذي قضى : براءة المتهم من تهمة الاساءة للعلاقات مع السعودية و حبسي سنه عن جنحة الحملات الاعلاميه واساءة استعمال الهاتف .

و هذا الحكم الصادر في بحبسي في جنحة سنطعن عليه بالتمييز و نحن نشيد بقضاء الكويت مهما اختلفنا مع الاحكام والحمد لله — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 8, 2020

لكن صحيفة "القبس" الكويتية نقلت عن مصدر قضائي قوله، إن تأييد حكم حبس ناصر الدويلة يعني أنه بات نافذا، وأنه سيتم حبسه لحين الطعن به أمام محكمة التمييز وصدور الحكم النهائي، وتسقط الكفالة التي تم فرضها عليه في حكم أول درجة مقابل وقف تنفيذه.

وأوقفت السلطات الكويتية الدويلة في 28 يونيو 2019، بسبب تغريدات له حول قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي اعتبرتها الرياض مسيئة لها.

السعودية تواجه اخطر ازمة دوليه باتهام اجهزتها الرسميه بارتكاب جريمة هزت العالم ولا تزال بعد شهر تتوسع دائرة النار الملتهبه فيها و مع ذلك هناك تخبط غير مسؤول في ادارة الاعلام الرسمي السعودي الذي بدى كما وصفه ترامب اغبى عملية تغطية على جريمه نسأل الله يوفق الملك والامير احمد للخير — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 4, 2018

وفي فبراير 2020، برأت محكمة الجنايات الكويتية الدويلة من تهمة الإساءة إلى الإمارات، بعد شكوى قدمها ضده النائب العام الإماراتي.

المصدر: تويتر