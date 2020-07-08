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الكويت.. الاستئناف تؤيد حبس النائب السابق ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية

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الكويت.. الاستئناف تؤيد حبس النائب السابق ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية
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لنائب السابق بمجلس الأمة ناصر الدويلة
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أيدت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم حكما بسجن البرلماني السابق ناصر الدويلة لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، في قضية الإساءة إلى السعودية، لكنه أعلن أن عقوبة السجن أنزلت به لتهمة أخرى.

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وكتب الدويلة، عبر حسابه في "تويتر"، أن الحكم لم يأت بسبب إدانته بالإساءة إلى المملكة السعودية، لكنه جاء عن جنحة تورطه في حملات إعلامية وإساءة استعمال الهاتف، مشددا على أنه تمت تبرئته من تهمة الإساءة إلى المملكة.

وأكد الدويلة أنه سيطعن بالحكم الصادر بحبسه في تلك الجنحة أمام محكمة التمييز.

لكن صحيفة "القبس" الكويتية نقلت عن مصدر قضائي قوله، إن تأييد حكم حبس ناصر الدويلة يعني أنه بات نافذا، وأنه سيتم حبسه لحين الطعن به أمام محكمة التمييز وصدور الحكم  النهائي، وتسقط الكفالة التي تم فرضها عليه في حكم أول درجة مقابل وقف تنفيذه.

وأوقفت السلطات الكويتية الدويلة في 28 يونيو 2019، بسبب تغريدات له حول قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي اعتبرتها الرياض مسيئة لها.

وفي فبراير 2020، برأت محكمة الجنايات الكويتية الدويلة من تهمة الإساءة إلى الإمارات، بعد شكوى قدمها ضده النائب العام الإماراتي.

المصدر: تويتر

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