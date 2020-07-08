اشتباك بين عناصر الجيش ومحتجين على زيارة مسؤول عسكري أمريكي إلى بيروت

شهد مدخل مطار بيروت الدولي اليوم الأربعاء، تضاربا وتدافعا بين عناصر الجيش اللبناني ومحتجين على زيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي.

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وقال مراسلنا في بيروت، إن عددا من المتظاهرين نفذوا تحركا على طريق المطار، احتجاجا على زيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي كينيث فرانكلين ماكنزي إلى لبنان.

وأشار المراسل إلى أن مدخل مطار بيروت شهد تضاربا وتدافعا بين عناصر الجيش والمحتجين.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن المحتجين رفعوا رايات "حزب الله" اللبناني، مؤكدين أن هذه الوقفة هي للاحتجاج على التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية اللبنانية.

وقالت صحيفة "الجمهورية" إنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها ماكنزي لبنان، بل هي الزيارة الرابعة منذ توليه مهماته خلفا للجنرال جوزف فوتيل في 28 مارس من العام 2019.



المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية