وسائل إعلام: انفجار قرب سفارة قطر وسط مقديشو

أفادت وسائل إعلام بأن انفجارا قويا دوى اليوم وسط العاصمة الصومالية مقديشو على مقربة من سفارة قطر.

وذكر موقع Garowe الإخباري المحلي، أن الانفجار وقع صباح اليوم في محيط المقر الرئاسي السابق قرب المفرق KM-4 الذي تقع فيه السفارة القطرية، مشيرا إلى أن التقارير الأولية تتحدث عن عبوة ناسفة مزروعة في الشارع استهدفت رتلا عسكريا كان يقل جنودا.

ولم ترد بعد معلومات عما إذا كان الانفجار أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن الهجوم، لكن الموقع رجح أن تكون حركة "الشباب" تقف وراءه.

يتبع..