الحوثيون يدعون السعوديين للابتعاد عن القصور لأنها أصبحت ضمن أهدافهم

دعا المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، السعوديين للابتعاد عن القصور لأنها أصبحت ضمن الأهداف، مشددا على أن "الحرب الاقتصادية" على اليمن ستكون لها عواقب وخيمة.

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ووجه سريع رسالة إلى "قوى العدوان" قال فيها إن "الشعب اليمني لن يموت جوعا"، مضيفا أن "حربهم الاقتصادية ستكون عواقبها وخيمة وقد تمتد نيرانها إلى عقر داركم عما قريب".

ودعا سريع في مؤتمر صحافي، "المواطنين والمقيمين في السعودية إلى الابتعاد عن المقرات العسكرية أو المقرات المستخدمة لأغراض عسكرية"، مضيفا "على المدنيين السعوديين أو المقيمين الابتعاد عن قصور الظالمين المجرمين فقد أصبحت ضمن الأهداف"، بحسب قوله.

وأضاف أن "الرد على اغتيال القيادي صالح الصماد لن يكون بعملية واحدة بل بسلسلة عمليات ستقض مضاجعكم وتهز عروشكم".

وقال سريع إن السعودية هي من تستهدف المدنيين من خلال بطاريات الباتريوت التي تسقط بين المنازل والشوارع، مضيفا أن القصف الجوي بالطائرات الحربية التي تحاول إسقاط المسيرات يؤدي إلى إصابات في صفوف المواطنين.

وأردف "نجحنا بتنفيذ عمليات نوعية تمثلت في ضربات مركزة على أهداف حساسة من ضمن بنك أهدافنا"، مشيرا إلى أن " وضعنا العسكري اليوم أفضل بكثير مما كان عليه ومفاجآت الجيش اليمني لن تتوقف".

المصدر: المسيرة