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بن بريك يغرد في ذكرى انتهاء حرب اليمن الأهلية عام 1994

أخبار العالم العربي

بن بريك يغرد في ذكرى انتهاء حرب اليمن الأهلية عام 1994
AFP
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عد هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي في جنوب اليمن السابع من يوليو 1994، تاريخ  انتهاء الحرب بين اليمن الشمالي والجنوبي بانتصار صنعاء وتوحيد الشطرين، يوم احتلال للجنوب.

وغرد بن بريك بمناسبة الذكرى بطريقة لافتة على حسابه في "تويتر"، معتبرا إياها مناسبة "لسقوط آلاف الشهداء"، منتقدا في هذا السياق العالم الذي رأى أنه وقف "متفرجا ليسلم الجنوب لقوى الظلام والإرهاب"!

وشدد القيادي اليمني الجنوبي على أن "الحراك" في هذه المنطقة الذي بدأ في السابع من يوليو 2007 لن يتوقف إلى أن يتحقق "الاستقلال". 

المصدر: تويتر 

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