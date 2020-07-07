بن بريك يغرد في ذكرى انتهاء حرب اليمن الأهلية عام 1994

عد هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي في جنوب اليمن السابع من يوليو 1994، تاريخ انتهاء الحرب بين اليمن الشمالي والجنوبي بانتصار صنعاء وتوحيد الشطرين، يوم احتلال للجنوب.

وغرد بن بريك بمناسبة الذكرى بطريقة لافتة على حسابه في "تويتر"، معتبرا إياها مناسبة "لسقوط آلاف الشهداء"، منتقدا في هذا السياق العالم الذي رأى أنه وقف "متفرجا ليسلم الجنوب لقوى الظلام والإرهاب"!

7/7/ 94م #يوم_احتلال_الجنوب وسقوط الآف الشهداء، وقف العالم متفرجا ليسلم الجنوب لقوى الظلام والإرهاب، في صفقة سياسية غاب فيها الإنسان وحضرت الانتهازية.

انمحت دولة بكاملها ليتقاسمها لصوص لايعرفون قيمة الإنسان وكرامته.

وفي 7/7/ 2007م حوله الحراك إلى ولادة ثورة لن تخمد إلا بالاستقلال — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) July 7, 2020

وشدد القيادي اليمني الجنوبي على أن "الحراك" في هذه المنطقة الذي بدأ في السابع من يوليو 2007 لن يتوقف إلى أن يتحقق "الاستقلال".

المصدر: تويتر