الأردن.. حزب "الوحدة الشعبية" يؤكد إعادة توقيف أمينه سعيد ذياب

أعلن حزب الوحدة الشعبية الأردني اليوم الاثنين، أن المدعي العام أوقف أمين الحزب سعيد ذياب، رافضا تكفيله أو استبدال التوقيف ببديل آخر من بدائل التوقيف.

واعتبر المكتب السياسي للحزب في تصريح صحفي، أن "ما يجري سابقة خطيرة تشكل إعاقة واضحة للعمل الحزبي والوطني وثني الشباب عن الانخراط في العمل الحزبي والعمل العام".

وشدد على إدانة "هذا السلوك الحكومي العرفي، مع التأكيد على حق الحزب في الاستمرار في التعبير عن مواقفه بكل حرية ومسؤولية ووضوح".

من جهتها، دانت عدة جهات ما يتعرض له سعيد ذياب من ملاحقة على خلفية آرائه، معتبرة إياها "استغلالا لقانون الدفاع وتقييدا لحرية الرأي والتعبير ومصادرة للحريات العامة".

المصدر: "موقع حزب الوحدة الشعبي الأردني"