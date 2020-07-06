القوات العراقية تنفي عودة البيشمركة إلى محافظة كركوك

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، عودة قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان إلى محافظة كركوك بعد انسحابها منها نهاية عام 2017 وسيطرة القوات الاتحادية على المحافظة.

وجاء في بيان رسمي نشر اليوم الاثنين: "عقدت قيادة العمليات المشتركة وبحضور ممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية والوكالات والأجهزة الأمنية اجتماعا ت مع قيادة قوات البيشمركة، وقد تم مناقشة القضايا الميدانية المهمة التي تخص مناطق الحدود الفاصلة بين حرس (البيشمركة) والقوات الاتحادية على طول الخط الفاصل وكذلك الثغرات والفراغات الأمنية التي استغلت من قبل المجاميع الإرهابية".

وأضاف البيان: "كان اللقاء مهنيا، هدفه التنسيق والعمل على حل المشاكل والمعوقات لمكافحة الإرهاب وضبط الأمن في هذه المناطق، والتي هي ضمن المهام الاتحادية في مكافحة الجماعات الإرهابية".

وتابع: "لم يناقش أي موضوع يخص عودة البيشمركة إلى محافظة كركوك أو مناطق أخرى، كما روجت إحدى الجهات السياسية".

ودعا البيان "وسائل الإعلام كافة إلى أن تستقي معلوماتها من المصادر الرسمية المخولة للتصريح في قيادة العمليات المشتركة (خلية الإعلام الأمني- المتحدث باسم العمليات المشتركة)، والابتعاد عن تضليل الرأي العام أو الانسياق وراء الأخبار والقصص العارية عن الصحة".

المصدر: RT