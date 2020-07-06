مصر.. تعيين مستشار عسكري لكل محافظة

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون رفعه رئيس مجلس الوزراء لتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنه 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي.

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وأكد تقرير المجلس حول مشروع القانون أنه يأتي في إطار تعديل المادة 200 من الدستور الخاصة بالقوات المسلحة، وإضافة مادتين جديدتين للقانون أولهما برقم 5 مكررا لتقضي بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع.

أما الثانية برقم 5 مكرر "أ" تقضي بتحديد اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، والتي تشمل المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين في إطار الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل ولتحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية