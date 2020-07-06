الإصابات اليومية بكورونا في السعودية فوق الـ4000 مجددا وتراجع في الوفيات

سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 4.2 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل ارتفاعا بأكثر من 600 حالة مقارنة مع رقم اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" عن رصد 4207 إصابات جديدة بالوباء (مقابل 3580 إصابة أمس).

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في المملكة منذ بداية الجائحة 213716، بما في ذلك 62114 حالة نشطة منها 2254 مريضا في حالة حرجة.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 52 وفاة جديدة جراء "كوفيد-19"، بعد قفزة قياسية بـ58 وفاة يوم أمس، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 1968 حالة وفاة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (4207) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (52) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (4398) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (149,634) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/sVBiHz0Cqd — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 6, 2020

وتصدرت محافظة القطيف اليوم قائمة المناطق السعودية التي يعود إليها أكبر عدد من الإصابات الجديدة بـ437 حالة، تليها خميش مشيط (364 حالة) والرياض (330 حالة).

وتماثل 4398 مصابا بـ"كوفيد-19" للشفاء في السعودية منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 149634 شخصا.

المصدر: RT