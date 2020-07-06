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بالفيديو.. حريق كبير في مصنع للأخشاب في دبي

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بالفيديو.. حريق كبير في مصنع للأخشاب في دبي
twitter/ @24emirates24
حريق كبير في مصنع للأخشاب في دبي.
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اندلع اليوم الاثنين حريق كبير في مصنع أخشاب بمنطقة أم الرمول في إمارة دبي، فيما أكدت السلطات المحلية أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابات بالحادث.

وأعلن الدفاع المدني في دبي أن 4 فرق تابعة له انتقلت إلى المكان لمكافحة الحريق من الراشدية والقصيص وند الشبا وبورسعيد، وذلك خلال دقائق من تلقي البلاغ في الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم.

وأضاف أن سحابة كثيفة من الدخان غطت المكان كون المواد المحترقة عبارة عن أخشاب داخل مستودع مفتوح، لافتا إلى عدم تسجيل أي إصابات.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها صحف إماراتية أعمدة دخان كثيف متصاعدة من المصنع، ومن غير المعروف إلى اللحظة أسباب اندلاع الحريق.

المصدر: "البيان" + "الإمارات اليوم"

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